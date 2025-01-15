В Южной Корее арестовали отстраненного президента Юн Сок Ёля

Суд выдал ордер на арест Юна еще 31 декабря, однако раньше задержать его не удавалось

Юн Сок Йоль (Фото: EPA-EFE / ROK PRESIDENTIAL OFFICE)

В Южной Корее следователи задержали в резиденции отстраненного президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Управление по расследованию коррупции среди чиновников (CIO).

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Ордер на задержание Юна был исполнен в 10:33. Его отвезли на допрос в связи с краткосрочным введением им военного положения.

Прямая трансляция показала, как колонна автомобилей предположительно перевозила Юна, выезжая из комплекса президентской резиденции в центре Сеула, направляясь в офис CIO в Гвачхон, к югу от Сеула.