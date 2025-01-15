В Южной Корее арестовали отстраненного президента Юн Сок Ёля
В Южной Корее следователи задержали в резиденции отстраненного президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Управление по расследованию коррупции среди чиновников (CIO).
Ордер на задержание Юна был исполнен в 10:33. Его отвезли на допрос в связи с краткосрочным введением им военного положения.
Прямая трансляция показала, как колонна автомобилей предположительно перевозила Юна, выезжая из комплекса президентской резиденции в центре Сеула, направляясь в офис CIO в Гвачхон, к югу от Сеула.
- 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы госпереворота. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.
- Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.
- 4 декабря в парламент Южной Кореи официально внесли ходатайство об импичменте президента. Но парламент не смог проголосовать из-за отсутствия кворума. Объявить импичмент удалось только 14 декабря со второй попытки.
- 8 декабря президенту страны объявлено подозрение в госизмене и злоупотреблении властью.
- 31 декабря суд выдал ордер на арест Юна. 3 января была неудачная попытка ареста. Затем Юн баррикадировался в резиденции.