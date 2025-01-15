У Південній Кореї заарештували відстороненого президента Юн Сок Йоля

Суд видав ордер на арешт Юна ще 31 грудня, проте раніше затримати його не вдавалось

Юн Сок Йоль (Фото: EPA-EFE / ROK PRESIDENTIAL OFFICE)

У Південній Кореї слідчі затримали в резиденції відстороненого президента Юн Сок Йоля. Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO).

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Ордер на затримання Юна було виконано о 10:33. Його відвезли на допит у зв’язку з короткостроковим введенням ним воєнного стану.

Пряма трансляція показала, як колона автомобілів, імовірно, перевозила Юна, виїжджаючи з комплексу президентської резиденції в центрі Сеула, прямуючи до офісу CIO в Гвачхон, на південь від Сеула.