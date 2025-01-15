У Південній Кореї заарештували відстороненого президента Юн Сок Йоля
У Південній Кореї слідчі затримали в резиденції відстороненого президента Юн Сок Йоля. Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO).
Ордер на затримання Юна було виконано о 10:33. Його відвезли на допит у зв’язку з короткостроковим введенням ним воєнного стану.
Пряма трансляція показала, як колона автомобілів, імовірно, перевозила Юна, виїжджаючи з комплексу президентської резиденції в центрі Сеула, прямуючи до офісу CIO в Гвачхон, на південь від Сеула.
- 3 грудня 2024 року президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу держперевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.
- За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.
- 4 грудня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президенту. Але парламент не зміг проголосувати через відсутність кворуму. Оголосити імпічмент вдалося лише 14 грудня з другої спроби.
- 8 грудня президенту країни оголошено підозру у держзраді та зловживанні владою.
- 31 грудня суд видав ордер на арешт Юна. 3 січня була невдала спроба арешту. Потім Юн барикадувався в резиденції.