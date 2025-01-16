Відстороненого президента Південної Кореї допитали після арешту

Під час допиту Юн Сок Йоля один чоловік неподалік влаштував самоспалення

Юн Сок Йоль (Фото: EPA-EFE / ROK PRESIDENTIAL OFFICE)

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, якому оголошено імпічмент, був заарештований і допитаний протягом кількох годин слідчими у справі про короткострокове оголошення воєнного стану. Про це повідомляє Reuters.

15 січня Юна заарештували – це перший подібний випадок в історії Південної Кореї.

Того ж дня, у середу, він з'явився на допит до відділу розслідування корупції.

"Я вирішив відреагувати на розслідування CIO – попри те, що воно було незаконним – щоб запобігти неприємному кровопролиттю", – сказав Юн щодо Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), яке веде справу.

Під час допиту Юна невідомий 60-річний чоловік поблизу підпалив себе. Він отримав сильні опіки та був без свідомості.

Прокурор супроводжував Юна на його машині від його дому в елітному районі столиці Південної Кореї, відомому як Беверлі-Хіллз у Сеулі. На допит він прийшов через чорний вхід, уникаючи ЗМІ.

Влада має 48 годин, щоб допитати Юна, після чого треба отримати ордер на його затримання на термін до 20 днів або звільнити.

Однак Юн відмовляється розмовляти й не погоджується записувати розмову зі слідчими на відео, сказав представник CIO.

Юн, як очікується, перебуватиме у Сеульському центрі ув’язнення, де також були інші високопоставлені особи, зокрема колишній президент Пак Кин Хе та голова правління Samsung Electronics Лі Дже-Йон.

Адвокати Юна заявили, що ордер на арешт є незаконним, оскільки він був виданий судом невідповідної юрисдикції, а команда, створена для розслідування злочину, не мала на це законних повноважень.

В ордері на обшук Юна в його резиденції, з копією якого ознайомилося інформагентство Reuters, він називався "ватажком повстання".