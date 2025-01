Суд видав ордер на арешт президента Південної Кореї. Його прихильники протестують

Суд видав ордер на арешт президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, котрому раніше був оголошений імпічмент через його невдалу спробу ввести воєнний стан. Про це повідомляє південнокорейська агенція Yonhap.

Суд Західного округу Сеулу, столиці країни, видав ордер за звинуваченням Юна в очоленні заколоту та зловживанням владою, коли 3 грудня він оголосив воєнний стан і нібито скерував війська до парламенту, аби завадити депутатам проголосувати проти цього указу.

З цим ордером слідчі можуть утримувати Юна під вартою до 20 днів. До цього числа входять дні, які він уже провів у центрі утримання після затримання у своїй сеульській резиденції у середу 15 січня.

Офіс з розслідування корупції серед високопосадовців планує передати Юна під опіку прокуратурі через 10 днів. Очікується, що остання проведе подальше розслідування щодо політика та висуне йому обвинувачення до закінчення 20-денного терміну.

Юн з'явився у суді в суботу на слуханні, під час якого розглядалися аргументи за і проти його арешту. Він виступав 40 хвилин й мав п'ятихвилинну завершальну заяву під час майже п'ятигодинного засідання.

Наразі Юна відсторонено від посади, але імпічмент ще має підтвердити Конституційний суд країни.

Тим часом прихильники політика протестують проти рішення суду: місцеві ресурси публікують відео з великим натовпом, також фіксується протистояння з правоохоронцями.

In Korea, young people in their 20s and 30s are taking to the streets to defend President Yoon, leading a revolution. Korea is on the eve of a revolution. 2025.1.18#stopthesteal pic.twitter.com/B9o4ZBFZas