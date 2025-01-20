Задержанного президента Южной Кореи перевели в одиночную камеру

Задержанному президенту усилили охрану – опасаются, что сторонники могут попытаться его освободить

Юн Сок Ёль (Фото: ЕРА)

Задержанного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля перевели в одиночную камеру в общем крыле Сеульского центра заключения. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на заявление сотрудника исправительного учреждения.

Его перевели в камеру площадью 12 квадратных метров 19 января.

"(Юна) перевели из камеры содержания подозреваемых в общее отделение, и (я) получил отчет о том, что он хорошо провел ночь", – сообщил генеральный комиссар Корейской исправительной службы Син Ён Хэ.

По его словам, камера, в которой содержится президент, предназначена обычно для пяти-шести человек. По размеру она похожа на те, где ранее уже содержались бывшие президенты страны.

Для безопасности южнокорейского президента ему назначили личного сотрудника исправительного учреждения. Также офис генерального комиссара сотрудничает с полицией и Службой безопасности президента на фоне опасений, что сторонники Юн Сок Ёля могут попытаться освободить его.

Государственное антикоррупционное агентство ограничило посещения Юн Сок Ёля, но его адвокаты призвали немедленно отменить это решение.

"Ограничение свиданий с семьей не преследует цели расследования, а является лишь актом выражения недовольства президентом", — заявил адвокат.