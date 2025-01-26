Президенту Южной Кореи предъявлены обвинения в попытке государственного переворота
Прокуратура Сеула 26 января предъявила обвинение действующему президенту Юн Сок Йолю в попытке переворота. Об этом пишет Yonhap.
Ему инкриминируется объявление военного положения в стране в декабре прошлого года. Как сообщает Yonhap, это первый случай в истории Южной Кореи, когда действующий президент стал обвиняемым в столь серьезном преступлении, находясь под арестом.
Обвинение было объявлено за день до истечения срока содержания Юна под стражей после его ареста 15 января. Это произошло по запросу Управления по расследованию коррупции среди чиновников.
Хотя расследование вела именно эта служба, руководивший делом директор на прошлой неделе передал его прокуратуре, поскольку агентство не имеет права выдвигать обвинения против президента.
Решение об официальном обвинении Юна в попытке государственного переворота было принято после обсуждения дела с участием чиновников прокуратуры.
- 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи объявил военное положение из-за якобы угрозы государственного переворота.
- Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.
- 4 декабря в парламент официально внесли ходатайство об импичменте президенту. Объявить импичмент Юну удалось только 14 декабря со второй попытки.
- 31 декабря суд выдал ордер на арест Юна. А 15 января 2025 года его удалось арестовать.
- 19 января сторонники Юна штурмовали здание суда в знак протеста против решения о его официальном аресте.