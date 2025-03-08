Відстороненого президента Південної Кореї звільнили з-під варти

Юн Сок Йоль (Фото: Lee Jin-man/EPA)

Прокуратура заявила в суботу, 8 березня, що вона постановила звільнити відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля з-під варти після того, як суд задовольнив клопотання про скасування ордера на його арешт. Про це повідомило агентство Yonhap. Згодом стало відомо, що Юн вийшов з-під варти.

Спеціальна слідча група заявила, що поінформувала центр ув'язнення, щоб випустити політика. Це відбулося наступного дня після того, як Центральний районний суд Сеула ухвалив рішення звільнити Юна з-під варти.

Він буде звільнений через 52 дні після того, як слідчі затримали його і відправили під варту за звинуваченням у підбурюванні до повстання через оголошення воєнного стану 3 грудня.

Раніше Yonhap із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що 8 березня керівництво Офісу генеральної прокуратури скликало нараду й одноголосно погодилося, що слідча група, яка веде справу Юна, повинна виконати рішення суду і звільнити його з-під варти.

На зустрічі були присутні шість високопоставлених посадовців прокуратури, включаючи генерального прокурора Шим Ву Чжуна.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:33. Згодом Yonhap повідомило, що Юна було звільнено з-під варти в суботу. Він покинув Сеульський центр ув’язнення, в якому перебував понад 50 днів.

"Я ціную сміливість і рішучість суду у виправленні незаконності", – сказав Юн своїй команді юристів, покидаючи ізолятор під вигуки прихильників.

Після звільнення він зможе постати перед судом без фізичного затримання.