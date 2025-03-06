У Південній Кореї винищувачі KF-16 випадково скинули бомби на будинки й церкву – фото

У Південній Кореї K-16 випадково скинув бомби поза полігоном (Фото: EPA - EFE-YONHAP / POOL SOUTH KOREA OUT)

У Південній Кореї два винищувачі KF-16 Військово-повітряних сил країни під час тренувань випадково скинули вісім бомб за межами полігону. Про це повідомили військові чиновники та пожежна служба, передає Yonhap.

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Влада повідомила, що близько 10:00 6 березня (близько 03:00 ночі за київським часом) надійшло повідомлення, що ймовірний снаряд впав на дорогу біля будинку в Почхоні, за 40 км на північ від Сеула, в результаті чого семеро людей отримали легкі або серйозні поранення. Також зруйновано церкву, шість інших будівель у селі, пошкоджено вантажівку.

Пожежники повідомили, що двоє людей отримали серйозні травми, здебільшого це перелами кісток. Усі постраждалі залишаються у свідомості, вони в лікарні.

Військові офіційні особи заявили, що винищувачі KF-16, які брали участь у навчаннях із бойовою стрільбою, "позанормово" випустили по чотири бомби MK-82 (американська 230-кілограмова некерована авіабомба звичайного спорядження з низьким аеродинамічним опором. – Ред.), кожну – за межами навчального полігону в Почхоні о 10:04 ранку (03:04 за Києвом).

Військово-повітряні сили заявили, що проводять розслідування інциденту на чолі із заступником начальника штабу генерал-лейтенантом Паком Кі-ваном.

"Ми перепрошуємо за збитки, завдані цивільному населенню внаслідок аварії з аномальним скидом [бомби] і бажаємо швидкого одужання пораненим", – йдеться в заяві військових.

Вони також пообіцяли відшкодувати всі збитки.

У Південній Кореї K-16 випадково викинув бомби поза полігоном (Фото: EPA – EFE-YONHAP / POOL SOUTH KOREA OUT)

У Південній Кореї K-16 випадково викинув бомби поза полігоном (Фото: EPA – EFE-YONHAP / POOL SOUTH KOREA OUT)

У Південній Кореї K-16 випадково викинув бомби поза полігоном (Фото: EPA – EFE-YONHAP / POOL SOUTH KOREA OUT)