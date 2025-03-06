В Южной Корее истребители KF-16 случайно сбросили бомбы на дома и церковь – фото
В Южной Корее два истребителя KF-16 Военно-воздушных сил страны во время тренировок случайно сбросили восемь бомб за пределами полигона. Об этом сообщили военные чиновники и пожарная служба, передает Yonhap.
Власти сообщили, что около 10:00 6 марта (около 03:00 ночи по киевскому времени) поступило сообщение, что вероятный снаряд упал на дорогу у дома в Почхоне, в 40 км на север от Сеула, в результате чего семь человек получили легкие или серьезные ранения. Также разрушена церковь, шесть других зданий в селе, поврежден грузовик.
Пожарные сообщили, что два человека получили серьезные травмы, в основном это переломы костей. Все пострадавшие остаются в сознании, они находятся в больнице.
Военные официальные лица заявили, что истребители KF-16, принимавшие участие в учениях с боевой стрельбой, "ненормированно" выпустили по четыре бомбы MK-82 (американская 230-килограммовая неуправляемая авиабомба обычного снаряжения с низким аэродинамическим сопротивлением. – Ред.), каждую – за пределами учебного полигона в Почхоне в 10:04 утра (03:04 по Киеву).
Военно-воздушные силы заявили, что проводят расследование инцидента во главе с заместителем начальника штаба генерал-лейтенантом Паком Ки-ваном.
"Мы извиняемся за ущерб, причиненный гражданскому населению в результате аварии с аномальным сбросом [бомбы] и желаем быстрого выздоровления раненым", – говорится в заявлении военных.
Они также пообещали возместить все убытки.
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