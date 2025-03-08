Отстраненного президента Южной Кореи освободили из-под стражи

Юн Сок Йоль (Фото: Lee Jin-man/EPA)

Прокуратура заявила в субботу, 8 марта, что она постановила освободить отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Еля из-под стражи после того, как суд удовлетворил ходатайство об отмене ордера на его арест. Об этом сообщило агентство Yonhap. Впоследствии стало известно, что Юн вышел из-под стражи.

Специальная следственная группа заявила, что проинформировала центр заключения, чтобы выпустить политика. Это произошло на следующий день после того, как Центральный районный суд Сеула принял решение освободить Юна из-под стражи.

Он будет освобожден через 52 дня после того, как следователи задержали его и отправили под стражу по обвинению в подстрекательстве к восстанию из-за объявления военного положения 3 декабря.

Ранее Yonhap со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что 8 марта руководство Офиса генеральной прокуратуры созвало совещание и единогласно согласилось, что следственная группа, ведущая дело Юна, должна выполнить решение суда и освободить его из-под стражи.

На встрече присутствовало шесть высокопоставленных должностных лиц прокуратуры, включая генерального прокурора Шим Ву Чжуна.

ДОПОЛНЕНО В 11:33. Впоследствии Yonhap сообщило, что Юна освободили из-под стражи в субботу. Он покинул Сеульский центр заключения, в котором находился более 50 дней.

"Я ценю смелость и решительность суда в исправлении незаконности", — сказал Юн своей команде юристов, покидая изолятор под возгласы сторонников.

После освобождения он сможет предстать перед судом без физического задержания.