Суд Южной Кореи отменил ордер на арест президента Юна, которому объявили импичмент

Юна могут не сразу освободить из-под стражи, поскольку прокуратура может подать апелляцию

Юн Сок Ёль (Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA)

В пятницу, 7 марта, суд Южной Кореи отменил ордер на арест президента страны Юн Сок Ёля, которому объявили импичмент, открыв путь для его освобождения из-под стражи после ареста в середине января по обвинению в попытке государственного переворота из-за кратковременного введения военного положения. Об этом сообщило агентство Reuters.

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В заявлении Центрального районного суда Сеула говорится, что его решение было основано на том, что прокуратура нарушила сроки оглашения подозрения чиновнику.

Юн стал первым действующим президентом Южной Кореи, арестованным по уголовным обвинениям после нескольких дней противостояния между президентской охраной и правоохранителями.

"Решение суда об отмене ареста показало, что верховенство права в этой стране все еще живо", – говорится в заявлении адвокатов Юна.

Защитники также сказали, что его могут не сразу освободить, поскольку прокуратура может подать апелляцию. В прокуратуре это постановление не комментировались.

Команда адвокатов утверждала, что выданный 19 января ордер на продление срока содержания под стражей Юна был недействителен, поскольку запрос, поданный прокурорами, имел процедурные недостатки.

Юн заявил, что объявление военного положения 3 декабря 2024 года было необходимо для искоренения "антигосударственных" элементов, но отменил указ через шесть часов после того, как парламент проголосовал за его отклонение. Он сказал, что никогда не собирался полностью вводить чрезвычайный военный режим.

Через несколько недель возглавляемый оппозицией парламент объявил ему импичмент по обвинениям в том, что он нарушил свой конституционный долг. Ожидается, что Конституционный суд в ближайшее время вынесет окончательное решение о его импичменте.