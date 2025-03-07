Суд Південної Кореї скасував ордер на арешт президента Юна, якому оголосили імпічмент

Юна можуть не відразу звільнити з-під варти, оскільки прокуратура може подати апеляцію

Юн Сок Йоль (Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA)

У п’ятницю, 7 березня, суд Південної Кореї скасував ордер на арешт президента країни Юн Сок Йоля, якому оголосили імпічмент, відкривши шлях для його звільнення з-під варти після арешту в середині січня за звинуваченнями у спробі державного перевороту через короткочасне введення воєнного стану. Про це повідомило агентство Reuters.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

У заяві Центрального районного суду Сеула йдеться, що його рішення було засноване на тому, що прокуратура порушила терміни оголошення підозри посадовцю.

Юн став першим чинним президентом Південної Кореї, заарештованим за кримінальними звинуваченнями після кількох днів протистояння між президентською охороною та правоохоронцями.

"Рішення суду про скасування арешту показало, що верховенство права в цій країні все ще живе", – йдеться в заяві адвокатів Юна.

Захисники також сказали, що його можуть не відразу звільнити, оскільки прокуратура може подати апеляцію. У прокуратурі цю постанову не коментували.

Команда адвокатів стверджувала, що виданий 19 січня ордер на продовження терміну тримання під вартою Юна був недійсним, оскільки запит, поданий прокурорами, мав процедурні недоліки.

Юн заявив, що оголошення воєнного стану 3 грудня 2024 року було необхідне для викорінення "антидержавних" елементів, але скасував указ через шість годин після того, як парламент проголосував за його відхилення. Він сказав, що ніколи не збирався повністю запроваджувати надзвичайний військовий режим.

Через кілька тижнів очолюваний опозицією парламент оголосив йому імпічмент за звинуваченнями в тому, що він порушив свій конституційний обов'язок. Очікується, що Конституційний суд найближчим часом винесе остаточне рішення щодо його імпічменту.