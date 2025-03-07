Суд Південної Кореї скасував ордер на арешт президента Юна, якому оголосили імпічмент
У п’ятницю, 7 березня, суд Південної Кореї скасував ордер на арешт президента країни Юн Сок Йоля, якому оголосили імпічмент, відкривши шлях для його звільнення з-під варти після арешту в середині січня за звинуваченнями у спробі державного перевороту через короткочасне введення воєнного стану. Про це повідомило агентство Reuters.
У заяві Центрального районного суду Сеула йдеться, що його рішення було засноване на тому, що прокуратура порушила терміни оголошення підозри посадовцю.
Юн став першим чинним президентом Південної Кореї, заарештованим за кримінальними звинуваченнями після кількох днів протистояння між президентською охороною та правоохоронцями.
"Рішення суду про скасування арешту показало, що верховенство права в цій країні все ще живе", – йдеться в заяві адвокатів Юна.
Захисники також сказали, що його можуть не відразу звільнити, оскільки прокуратура може подати апеляцію. У прокуратурі цю постанову не коментували.
Команда адвокатів стверджувала, що виданий 19 січня ордер на продовження терміну тримання під вартою Юна був недійсним, оскільки запит, поданий прокурорами, мав процедурні недоліки.
Юн заявив, що оголошення воєнного стану 3 грудня 2024 року було необхідне для викорінення "антидержавних" елементів, але скасував указ через шість годин після того, як парламент проголосував за його відхилення. Він сказав, що ніколи не збирався повністю запроваджувати надзвичайний військовий режим.
Через кілька тижнів очолюваний опозицією парламент оголосив йому імпічмент за звинуваченнями в тому, що він порушив свій конституційний обов'язок. Очікується, що Конституційний суд найближчим часом винесе остаточне рішення щодо його імпічменту.
- 3 грудня 2024 року президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через нібито загрозу державного перевороту.
- За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.
- 4 грудня до парламенту внесли клопотання про імпічмент президенту. Оголосити імпічмент Юну вдалося лише 14 грудня з другої спроби.
- 31 грудня суд видав ордер на арешт Юна. А 15 січня 2025 року його вдалося заарештувати.
- 26 січня прокуратура висунула обвинувачення Юну у спробі державного перевороту.