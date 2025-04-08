Стало известно, кто претендует на пост президента Южной Кореи

Правительство намерено назначить 3 июня днем 21 президентских выборов. Пока известно о трех претендентах на должность

Ким Мун Су (Фото: ЕРА/YONHAP)

В Южной Корее 3 июня пройдут президентские выборы. Reuters стало известно, кто будет баллотироваться на должность после отстранения Юн Сок Йоля.

Исполняющий обязанности президента Хан Дак Су заявил, что правительство намерено назначить 3 июня днем 21-х президентских выборов. Предыдущие досрочные выборы президента в Южной Корее состоялись 9 мая 2017 года – через 60 дней после устранения президента Пак Кин Хэ.

По информации Reuters, на пост президента претендуют:

→ министр труда Ким Мун Су, который подал в отставку и официально объявил о намерении баллотироваться.

→ депутат Ан Чхоль Су, первый, кто поддержал импичмент президента Юн Сок Йоля. Он пообещал стимулировать экономический рост страны и развивать искусственный интеллект для противодействия торговой политике США.

→ лидер либеральной Демократической партии Ли Чже Мэн, в 2022 году проигравший Юну с минимальным отрывом. Хотя он сейчас сталкивается с юридическими проблемами, ожидается, что он уйдет в отставку с должности лидера партии и объявит свою кандидатуру уже на этой неделе.