Стало известно, кто претендует на пост президента Южной Кореи
В Южной Корее 3 июня пройдут президентские выборы. Reuters стало известно, кто будет баллотироваться на должность после отстранения Юн Сок Йоля.
Исполняющий обязанности президента Хан Дак Су заявил, что правительство намерено назначить 3 июня днем 21-х президентских выборов. Предыдущие досрочные выборы президента в Южной Корее состоялись 9 мая 2017 года – через 60 дней после устранения президента Пак Кин Хэ.
По информации Reuters, на пост президента претендуют:
→ министр труда Ким Мун Су, который подал в отставку и официально объявил о намерении баллотироваться.
→ депутат Ан Чхоль Су, первый, кто поддержал импичмент президента Юн Сок Йоля. Он пообещал стимулировать экономический рост страны и развивать искусственный интеллект для противодействия торговой политике США.
→ лидер либеральной Демократической партии Ли Чже Мэн, в 2022 году проигравший Юну с минимальным отрывом. Хотя он сейчас сталкивается с юридическими проблемами, ожидается, что он уйдет в отставку с должности лидера партии и объявит свою кандидатуру уже на этой неделе.
- 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи объявил военное положение из-за якобы угрозы государственного переворота, но через несколько часов парламент единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.
- 4 декабря в парламент внесли ходатайство об импичменте президенту, но объявить его удалось лишь 14 декабря со второй попытки.
- 31 декабря суд выдал ордер на арест Юна. А 15 января 2025 года его удалось арестовать.
- 26 января прокуратура обвинила Юна в попытке государственного переворота. Однако 7 марта суд Южной Кореи отменил ордер на арест президента страны Юн Сок Йоля, а 8 марта его освободили из-под стражи.