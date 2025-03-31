Лесные пожары в Южной Корее мог вызвать огненный ритуал местного жителя – Yonhap

Вертолет спасательной службы Южной Кореи (Фото: ЕРА/YONHAP)

В возникновении масштабных лесных пожаров в Южной Корее подозревают 56-летнего мужчину, который во время традиционного ритуала чествования предков зажег огонь у семейной могилы в провинции Северный Кенсан. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на местную полицию.

По данным следствия, 22 марта мужчина зажег огонь во время ритуала у семейной могилы в уезде Ийсон провинции Северный Кенсан. Из-за сильного ветра и засухи огонь быстро перекинулся на соседние районы: Андон, Чхонсон, Йоньян и Йондок. Сам кореец своей вины не признает, отмечают журналисты.

Пожар длился почти 10 дней, он унес жизни 30 человек и нанес травмы 45. Сгорело около 48 000 гектаров леса, более 3000 домов и более 2000 сельскохозяйственных сооружений. Особенно значительной потерей стало разрушение 1300-летнего храма Гоун, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Власти страны планируют создать временные приюты для людей, лишившихся жилья, а также предоставить пострадавшим медицинскую и психологическую помощь. Как пишет Yonhap, в скором времени начнется совместное расследование с участием полиции, лесничества и других органов.