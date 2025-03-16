В Северной Македонии возник пожар во время концерта: могли погибнуть 50 человек

Журналисты сообщают о по меньшей мере 50 погибших. Всего, по данным медиа, на концерте было около 1500 человек

Ночной клуб Пульс (Фото: Instagram/pulse_club_mkd)

В Северной Македонии в ночном клубе "Пульс" произошел пожар во время концерта, в результате чего могли погибнуть полсотни людей. Об этом сообщают BBC и Радио Свобода.

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Предварительно, пожар вспыхнул из-за использования пиротехники во время концерта группы DNK в городе Кочаны.

В заявлении прокуратуры Северной Македонии говорится, что "все компетентные службы, включая прокурора из Главной прокуратуры в Кочане, находятся на месте".

К месту трагедии выехали премьер-министр Христиан Мицкоски и члены правительства. Там тоже работают экстренные службы, которым помогают местные жители.

Количество жертв и пострадавших при пожаре устанавливается, добавили в прокуратуре. В то же время журналисты сообщают по меньшей мере о 50 погибших. Всего, по данным медиа, на концерте было около 1500 человек.

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На более чем 50 человек выжил в городе на ночном клубе в Кокане, северной Македонии, местных медиа-репортажей. pic.twitter.com/IxvoBYsxdZ — Uncensored News (@Uncensorednewsw) 16 марта, 2025

24 декабря 2024 года в Париже произошел пожар на Эйфелевой башне. Были эвакуированы 1200 человек.

В том же месяце в городе Мост на севере Чехии погибли шесть человек, еще восемь получили ранения после взрыва и пожара в местном ресторане.