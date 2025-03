У Північній Македонії спалахнула пожежа під час концерту: могли загинути 50 людей

У Північній Македонії у нічному клубі "Пульс" сталася пожежа під час концерту, внаслідок чого могли загинути півсотні людей. Про це повідомляють BBC та Радіо Свобода.

Попередньо, пожежа спалахнула внаслідок використання піротехніки під час концерту гурту DNK у місті Кочани.

У заяві прокуратури Північної Македонії йдеться, що "всі компетентні служби, включаючи прокурора з Головної прокуратури в Кочані, знаходяться на місці".

До місця трагедії виїхали прем'єр-міністр Християн Міцкоскі та члени уряду. Там також працюють екстрені служби, яким допомагають місцеві жителі.

Кількість жертв і постраждалих під час пожежі встановлюється, додали у прокуратурі. Водночас журналісти повідомляють про щонайменше 50 загиблих. Всього, за даними медіа, на концерті було близько 1500 осіб.

At least 50 people died in a fire at a nightclub in Kocani, northern Macedonia, local media reports. pic.twitter.com/IxvoBYsxdZ