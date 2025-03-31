Землетрясение в Мьянме унесло жизни уже более 2000 человек. Объявлен национальный траур

Власти Мьянмы объявили национальный траур с 31 марта по 6 апреля из-за землетрясения, которое унесло жизни более 2000 человек

Спасатели на месте обрушения зданий в Мьянме (Фото: ЕРА/NARONG SANGNAK)

В результате землетрясения, которое произошло 28 марта в Мьянме, число погибших превысило 2000 человек. Еще тысячи человек получили ранения, передают агентства Xinhua и AFP.

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По данным Информационной группы Государственной администрации Мьянмы, число жертв землетрясения возросло до 2056. Около 3900 человек получили ранения, и почти 270 числятся пропавшими без вести.

В стране объявлен недельный траур.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта, причинив масштабный ущерб, в частности столице Нейпьидо и второму по величине городу Мьянмы Мандалаю. Разрушены здания, жилые дома, мосты, мечети, в которых тысячи мусульман молитвой отмечали окончание поста в Рамадан.

El #Terremoto de magnitud 7,7 en Myanmar el 28 de març va causar la mort de més de 1.600 persones y va deixar més de 3000 heridas. pic.twitter.com/He93t0H4x8 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) March 29, 2025

16 сентября 2024 года в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла, но ощутили его и в соседних странах, в частности в Украине.

7 января 2025 года в Тибете произошло землетрясение, в результате которого погибли 126 человек и 188 получили ранения.

8 февраля в Карибском море к северу от Гондураса произошло мощнейшее за несколько лет землетрясение магнитудой 7,6 балла.