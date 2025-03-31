Землетрясение в Мьянме унесло жизни уже более 2000 человек. Объявлен национальный траур
Спасатели на месте обрушения зданий в Мьянме (Фото: ЕРА/NARONG SANGNAK)

В результате землетрясения, которое произошло 28 марта в Мьянме, число погибших превысило 2000 человек. Еще тысячи человек получили ранения, передают агентства Xinhua и AFP.

По данным Информационной группы Государственной администрации Мьянмы, число жертв землетрясения возросло до 2056. Около 3900 человек получили ранения, и почти 270 числятся пропавшими без вести.

В стране объявлен недельный траур.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта, причинив масштабный ущерб, в частности столице Нейпьидо и второму по величине городу Мьянмы Мандалаю. Разрушены здания, жилые дома, мосты, мечети, в которых тысячи мусульман молитвой отмечали окончание поста в Рамадан.

Читайте также
В Иране недалеко от главного ядерного объекта произошло землетрясение
погибшиеземлетрясениетаиландМьянма