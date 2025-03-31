Землетрус у М'янмі забрав життя вже понад 2000 людей. Оголошено національну жалобу
Унаслідок землетрусу, який стався 28 березня у М'янмі, кількість загиблих перевищила 2000 осіб. Ще тисячі людей отримали поранення, передають агентства Xinhua та AFP.
За даними Інформаційної групи Державної адміністрації М'янми, кількість жертв землетрусу зросла до 2056. Приблизно 3900 людей отримали поранення, і майже 270 вважаються зниклими безвісти.
У країни оголошено тижневий траур.
Землетрус магнітудою 7,7 стався 28 березня, заподіявши масштабної шкоди, зокрема столиці Нейп'їдо і другому за величиною місту М'янми Мандалаю. Зруйновано будівлі, житлові будинки, мости, мечеті, в яких тисячі мусульман молитвою відзначали закінчення посту в Рамадан.
El #Terremoto de magnitud 7,7 en Myanmar el 28 de marzo causó la muerte de más de 1.600 personas y dejó a más de 3000 heridas. pic.twitter.com/He93t0H4x8— ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) March 29, 2025
- 16 вересня 2024 року у Румунії стався землетрус магнітудою 5,2 бала, але його відчули й у сусідніх країнах, зокрема в Україні.
- 7 січня 2025 року у Тибеті стався землетрус, унаслідок якого загинули 126 людей і 188 дістали поранення.
- 8 лютого в Карибському морі на північ від Гондурасу стався найпотужніший за декілька років землетрус магнітудою 7,6 бала.