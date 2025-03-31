Землетрус у М'янмі забрав життя вже понад 2000 людей. Оголошено національну жалобу
Рятувальники на місці обвалення будівель у М'янмі (Фото: ЕРА/NARONG SANGNAK)

Унаслідок землетрусу, який стався 28 березня у М'янмі, кількість загиблих перевищила 2000 осіб. Ще тисячі людей отримали поранення, передають агентства Xinhua та AFP.

За даними Інформаційної групи Державної адміністрації М'янми, кількість жертв землетрусу зросла до 2056. Приблизно 3900 людей отримали поранення, і майже 270 вважаються зниклими безвісти.

У країни оголошено тижневий траур.

Землетрус магнітудою 7,7 стався 28 березня, заподіявши масштабної шкоди, зокрема столиці Нейп'їдо і другому за величиною місту М'янми Мандалаю. Зруйновано будівлі, житлові будинки, мости, мечеті, в яких тисячі мусульман молитвою відзначали закінчення посту в Рамадан.

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