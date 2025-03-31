Землетрус у М'янмі забрав життя вже понад 2000 людей. Оголошено національну жалобу

Влада М'янми оголосила національну жалобу з 31 березня до 6 квітня через землетрус, який забрав життя понад 2000 людей

Рятувальники на місці обвалення будівель у М'янмі (Фото: ЕРА/NARONG SANGNAK)

Унаслідок землетрусу, який стався 28 березня у М'янмі, кількість загиблих перевищила 2000 осіб. Ще тисячі людей отримали поранення, передають агентства Xinhua та AFP.

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За даними Інформаційної групи Державної адміністрації М'янми, кількість жертв землетрусу зросла до 2056. Приблизно 3900 людей отримали поранення, і майже 270 вважаються зниклими безвісти.

У країни оголошено тижневий траур.

Землетрус магнітудою 7,7 стався 28 березня, заподіявши масштабної шкоди, зокрема столиці Нейп'їдо і другому за величиною місту М'янми Мандалаю. Зруйновано будівлі, житлові будинки, мости, мечеті, в яких тисячі мусульман молитвою відзначали закінчення посту в Рамадан.

El #Terremoto de magnitud 7,7 en Myanmar el 28 de marzo causó la muerte de más de 1.600 personas y dejó a más de 3000 heridas. pic.twitter.com/He93t0H4x8 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) March 29, 2025