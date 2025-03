У М'янмі та Таїланді землетрус магнітудою 7,7 повалив хмарочоси – відео

У центральній частині М'янми вранці 28 березня стався землетрус магнітудою 7,7. Поштовхи були відчутні в кількох сусідніх країнах, зокрема в столиці Таїланду, Бангкоку. пишуть CNN та The Guardian.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився за 16 кілометрів на північний захід від міста Сагаїн і стався близько 12:50 за місцевим часом. Менш ніж через 15 хвилин після основного поштовху стався другий сильний афтершок магнітудою 6,4 бала.

Мешканець найбільшого міста М'янми Янгона, який побажав залишитися неназваним, розповів CNN: "Ми відчували землетрус близько однієї хвилини, а потім вибігли з будинку. Ми бачили, як інші люди також вибігали з будинків. Це було дуже раптово і дуже сильно".

У містах М'янми та у сусідньому Таїланді оголошено евакуацію: жителі покинули свої будинки й зібралися на вулицях. У Мандалаї частково обвалилися стіни стародавньої фортеці. У Бангкоку поліція повідомила, що в столиці обвалилася будівля, яка була на стадії будівництва.

Прем'єр-міністерка Таїланду Пгетгонгтган Чиннават проводить екстрену нараду після землетрусу, що стався в сусідній М'янмі.

Підземні поштовхи відчувалися у всьому Таїланді, зокрема в столиці Бангкоку і північному місту Чіангмай, повідомляють жителі та агентство з надзвичайних ситуацій країни.

Ба більше, жителі китайських провінцій Юньнань і Гуансі, які межують з М'янмою, також повідомляють, що сильно відчули землетрус.

На платформі X публікують відео з руйнуваннями будинків та хитаннями хмарочосів.

Whole of bangkok just shook like crazy...this is scary Stay safe everyone...stay in open spaces 🙏 pic.twitter.com/scX7YBUnrE

Just experienced a 7.7 strength #earthquake in #Bangkok for close to 3 minutes. Its epicenter was Mandalay, Myanmar, over 1200 kms from here.



Despite the distance it swayed buildings; caused cracks, forced evacuations and rooftop pools cascaded much water to down below. Scary! pic.twitter.com/iIeV7WQWN6