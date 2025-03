В Мьянме и Таиланде землетрясение магнитудой 7,7 повалило небоскребы – видео

В центральной части Мьянмы утром 28 марта произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки были ощутимы в нескольких соседних странах, в том числе в столице Таиланда, Бангкоке, пишут CNN и The Guardian.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 16 километрах к северо-западу от города Сагайн и произошел около 12:50 по местному времени. Менее чем через 15 минут после основного толчка произошел второй сильный афтершок магнитудой 6,4 балла.

Житель самого большого города Мьянмы Янгона, пожелавший остаться неназванным, рассказал CNN: "Мы ощущали землетрясение около одной минуты, а затем выбежали из дома. Мы видели, как другие люди тоже выбегали из домов. Это было очень внезапно и очень сильно".

В городах Мьянмы и соседнем Таиланде объявлена эвакуация: жители покинули свои дома и собрались на улицах. В Мандалае частично обвалились стены древней крепости. В Бангкоке полиция сообщила, что в столице обвалилось здание, которое было на стадии строительства.

Премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават проводит экстренное совещание после произошедшего в соседней Мьянме землетрясения.

Подземные толчки ощущались по всему Таиланда, в частности в столице Бангкоке и северном городе Чиангмай, сообщают жители и агентство по чрезвычайным ситуациям страны.

Более того, жители китайских провинций Юньнань и Гуанси, граничащие с Мьянмой, также сообщают, что сильно почувствовали землетрясение.

На платформе X публикуют видео с разрушениями домов и качаниями небоскребов.

Whole of bangkok just shook like crazy...this is scary Stay safe everyone...stay in open spaces 🙏 pic.twitter.com/scX7YBUnrE

Just experienced a 7.7 Strength #earthquake in #Bangkok для продолжения 3 минут. Его эпицентр был Мандалай, Мьянмар, более 1200 км от этого.



Despite distance it swayed buildings; caused cracks, forced evacuations and rooftop pools cascaded much water to down below. Scary! pic.twitter.com/iIeV7WQWN6