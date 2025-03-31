Лісові пожежі у Південній Кореї міг спричинити вогняний ритуал місцевого мешканця – Yonhap
У виникненні масштабних лісових пожеж у Південній Кореї підозрюють 56-річного чоловіка, який під час традиційного ритуалу вшанування предків запалив вогонь біля родинної могили в провінції Північний Кьонсан. Про це пише агентство Yonhap із посиланням на місцеву поліцію.
За даними слідства, 22 березня чоловік запалив вогонь під час ритуалу біля родинної могили в повіті Ійсон провінції Північний Кьонсан. Через сильний вітер і посуху вогонь швидко перекинувся на сусідні райони: Андон, Чхонсон, Йон’ян і Йондок. Сам кореєць своєї провини не визнає, зазначають журналісти.
Пожежа тривала майже 10 днів, забравши життя 30 людей і завдавши травм 45. Згоріло близько 48 000 гектарів лісу, понад 3000 будинків і понад 2000 сільськогосподарських споруд. Особливо значною втратою стало руйнування 1300-літнього храму Гоун, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Влада країни планує створити тимчасові притулки для людей, які втратили житло, а також надати постраждалим медичну та психологічну допомогу. Як пише Yonhap, незабаром розпочнеться спільне розслідування за участю поліції, лісництва й інших органів.
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