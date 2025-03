Найбільший аеропорт Великої Британії Хітроу закрили через пожежу на підстанції – відео

Лондонський аеропорт Хітроу (Велика Британія) оголосив про закриття на весь день 21 березня через "значне відключення електроенергії". Аварія трапилася через пожежу на електричній підстанції в районі Хейс, що живить аеропорт.

"Для підтримки безпеки наших пасажирів і колег Хітроу буде закрито до 23:59 21 березня", – йдеться в заяві аеропорту.

За даними BBC, пожежа виникла біля 23:30 20 березня (00:30 21 березня за київським часом). Причина займання наразі невідома.

⚠️ Power station near Heathrow in flames – and no, I don’t believe in coincidences.



A substation near London’s Heathrow Airport caught fire, shutting down one of the busiest airports in the world. Thousands of homes are now without electricity. The cause is "unknown," but… pic.twitter.com/Ut4hxYx5QO