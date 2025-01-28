У Південній Кореї в аеропорту загорівся пасажирський літак, є травмовані – фото

Літак (Ілюстративне фото: Wael Hamzeh/EPA)

У вівторок, 28 січня, у міжнародному аеропорту міста Пусан на південному сході Південної Кореї загорівся пасажирський літак, під час евакуації постраждали троє людей. Про це повідомило агентство Yonhap.

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Літак регіональної авіакомпанії Air Busan мав прямувати до Гонконгу, однак перед зльотом загорілася його хвостова частина. Інцидент трапився близько 22:26 за місцевим часом (о 15:26 за Києвом).

Усі 169 пасажирів і сім членів екіпажу, які перебували на борту літака, евакуювалися на надувній гірці.

За попередніми даними, під час евакуації троє людей отримали травми, їхнім життям нічого не загрожує.

Хоча пожежа почалася у хвості, вогонь, ймовірно, перекинувся на фюзеляж літака.

Фото: Yonhap