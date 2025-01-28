У Південній Кореї в аеропорту загорівся пасажирський літак, є травмовані – фото
У вівторок, 28 січня, у міжнародному аеропорту міста Пусан на південному сході Південної Кореї загорівся пасажирський літак, під час евакуації постраждали троє людей. Про це повідомило агентство Yonhap.
Літак регіональної авіакомпанії Air Busan мав прямувати до Гонконгу, однак перед зльотом загорілася його хвостова частина. Інцидент трапився близько 22:26 за місцевим часом (о 15:26 за Києвом).
Усі 169 пасажирів і сім членів екіпажу, які перебували на борту літака, евакуювалися на надувній гірці.
За попередніми даними, під час евакуації троє людей отримали травми, їхнім життям нічого не загрожує.
Хоча пожежа почалася у хвості, вогонь, ймовірно, перекинувся на фюзеляж літака.
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