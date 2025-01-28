В Южной Корее в аэропорту загорелся пассажирский самолет, есть травмированные – фото

Самолет (Иллюстративное фото: Wael Hamzeh/EPA)

Во вторник, 28 января, в международном аэропорту города Пусан на юго-востоке Южной Кореи загорелся пассажирский самолет, во время эвакуации пострадали три человека. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Самолет региональной авиакомпании Air Busan должен был следовать в Гонконг, однако перед взлетом загорелась его хвостовая часть. Инцидент произошел около 22:26 по местному времени (в 15:26 по Киеву).

Все 169 пассажиров и семь членов экипажа, находившиеся на борту самолета, эвакуировались на надувной горке.

По предварительным данным, во время эвакуации три человека получили травмы, их жизни ничто не угрожает.

Хотя пожар начался в хвосте, огонь, вероятно, перекинулся на фюзеляж самолета.

Фото: Yonhap