В Южной Корее в аэропорту загорелся пассажирский самолет, есть травмированные – фото
Во вторник, 28 января, в международном аэропорту города Пусан на юго-востоке Южной Кореи загорелся пассажирский самолет, во время эвакуации пострадали три человека. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Самолет региональной авиакомпании Air Busan должен был следовать в Гонконг, однако перед взлетом загорелась его хвостовая часть. Инцидент произошел около 22:26 по местному времени (в 15:26 по Киеву).
Все 169 пассажиров и семь членов экипажа, находившиеся на борту самолета, эвакуировались на надувной горке.
По предварительным данным, во время эвакуации три человека получили травмы, их жизни ничто не угрожает.
Хотя пожар начался в хвосте, огонь, вероятно, перекинулся на фюзеляж самолета.
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