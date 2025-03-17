У Північній Македонії затримали 20 осіб після загибелі 59 людей у нічному клубі

Заклад після пожежі (Фото: Georgi Licovski/EPA)

У Північній Македонії заарештували близько 20 осіб у зв'язку з пожежею в нічному клубі, що забрала життя шести десятків людей. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на правоохоронців.

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У прокуратурі заявили, що нічний клуб, де 59 людей загинули під час пожежі у ніч проти 16 березня, мав лише один аварійний вихід, який був зачинений. Окрім цього, у закладі було всього два вогнегасники й не було пожежної сигналізації. Стеля була з легкозаймистих матеріалів, а стіни з гіпсокартону не були вогнетривкими.

Влада заарештувала 20 осіб у зв'язку з пожежею, включно з чиновниками й менеджером нічного клубу.

Державний прокурор Північної Македонії Люпчо Коцевскі сказав, що його офіс працює над визначенням кримінальної відповідальності низки людей за "серйозні злочини проти громадської безпеки" й інші злочини.

"Особи діяли всупереч нормам і технічним правилам заходів захисту, чим спричинили загрозу життю та праці людей у великих розмірах", – додав він.

Прем’єр-міністр Північної Македонії Християн Міцкоський заявив, що ліцензія від Міністерства економіки нічному клубу була видана незаконно. Він пообіцяв, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності.