Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у нічному клубі в Північній Македонії

Міністр внутрішніх справ Панче Тошковскі на пресконференції 16 березня повідомив, що понад 100 осіб були госпіталізовані

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/SVEN HOPPE)

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих унаслідок пожежі, яка охопила нічний клуб у Північній Македонії. Допис відповідного вмісту він опублікував у X.

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"Трагічні новини про смертельну пожежу в Кочанах. Мої співчуття родинам і близьким загиблих, президентці Гордані Силяновській-Давковій та народу Північної Македонії. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. Україна розділяє скорботу разом із нашими македонськими друзями в цей сумний день", – йдеться у повідомленні.

В ніч проти 16 березня на концерті гурту DNK у македонському місті Кочани сталася пожежа в нічному клубі "Pulse". Внаслідок інциденту загинула щонайменше 51 людина.

Міністр внутрішніх справ Панче Тошковскі на пресконференції 16 березня повідомив, що понад 100 осіб були госпіталізовані. За його словами, з'ясувалося, що стеля клубу була виготовлена з матеріалу, який легко загоряється, і він спалахнув через піротехніку, використану на концерті для створення світлових ефектів.