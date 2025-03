По США вдарили торнадо: загинули понад 30 людей, сотні тисяч залишилися без світла – відео

Масштабний шторм і низка сильних торнадо вдарили по США, завдавши серйозних руйнувань і призвівши до загибелі понад 30 людей у кількох штатах. Про це повідомляють Associated Press і NBC News.

За оновленими даними, щонайменше 34 людини загинули в штатах Міссурі, Арканзас, Техас, Оклахома, Канзас і Міссісіпі внаслідок потужних штормів, що пронеслися через Середній Захід і Південь США. Понад 185 000 споживачів залишилися без світла.

Станом на 16 березня близько дев'яти мільйонів людей отримали попередження про можливі торнадо, зокрема в Міссісіпі, Алабамі та Теннессі. Ще 82,8 мільйона жителів, переважно в центральних штатах, попереджені про сильні вітри.

14-15.03.2025#USA #wind #fire #storm

150 fires were reported in #Oklahoma. Fires have destroyed several homes in Oklahoma, #Texas. 85,000 customers were without power across north Texas and parts of Oklahoma. Evacuation was announced in some localities. @WeatherNation @UzbekNow pic.twitter.com/ygeE5PK0Ah