По США вдарили торнадо: загинули понад 30 людей, сотні тисяч залишилися без світла – відео
Масштабний шторм і низка сильних торнадо вдарили по США, завдавши серйозних руйнувань і призвівши до загибелі понад 30 людей у кількох штатах. Про це повідомляють Associated Press і NBC News.
За оновленими даними, щонайменше 34 людини загинули в штатах Міссурі, Арканзас, Техас, Оклахома, Канзас і Міссісіпі внаслідок потужних штормів, що пронеслися через Середній Захід і Південь США. Понад 185 000 споживачів залишилися без світла.
Станом на 16 березня близько дев'яти мільйонів людей отримали попередження про можливі торнадо, зокрема в Міссісіпі, Алабамі та Теннессі. Ще 82,8 мільйона жителів, переважно в центральних штатах, попереджені про сильні вітри.
14-15.03.2025#USA #wind #fire #storm— Climate Review (@ClimateRe50366) March 15, 2025
150 fires were reported in #Oklahoma. Fires have destroyed several homes in Oklahoma, #Texas. 85,000 customers were without power across north Texas and parts of Oklahoma. Evacuation was announced in some localities. @WeatherNation @UzbekNow pic.twitter.com/ygeE5PK0Ah
Раніше AP писало, що кількість жертв зросла після того, як Патрульна служба шосе Канзасу повідомила про вісьмох загиблих унаслідок аварії на трасі, спричиненої пиловою бурею в окрузі Шерман.
Шторм супроводжувався сильними вітрами, що викликали пилові бурі та спричинили понад 100 лісових пожеж. За прогнозами фахівців, екстремальні погодні умови можуть торкнутися регіону з населенням понад 100 мільйонів осіб. Пориви вітру до 130 км/год очікуються від кордону з Канадою до Техасу, що створює загрозу хуртовин на півночі та пожеж у тепліших і посушливих районах на півдні.
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