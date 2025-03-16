По США вдарили торнадо: загинули понад 30 людей, сотні тисяч залишилися без світла – відео

Фото: ЕРА/MISSOURI STATE HIGHWAY PATROL

Масштабний шторм і низка сильних торнадо вдарили по США, завдавши серйозних руйнувань і призвівши до загибелі понад 30 людей у кількох штатах. Про це повідомляють Associated Press і NBC News.

За оновленими даними, щонайменше 34 людини загинули в штатах Міссурі, Арканзас, Техас, Оклахома, Канзас і Міссісіпі внаслідок потужних штормів, що пронеслися через Середній Захід і Південь США. Понад 185 000 споживачів залишилися без світла.

Станом на 16 березня близько дев'яти мільйонів людей отримали попередження про можливі торнадо, зокрема в Міссісіпі, Алабамі та Теннессі. Ще 82,8 мільйона жителів, переважно в центральних штатах, попереджені про сильні вітри.

Раніше AP писало, що кількість жертв зросла після того, як Патрульна служба шосе Канзасу повідомила про вісьмох загиблих унаслідок аварії на трасі, спричиненої пиловою бурею в окрузі Шерман.

Шторм супроводжувався сильними вітрами, що викликали пилові бурі та спричинили понад 100 лісових пожеж. За прогнозами фахівців, екстремальні погодні умови можуть торкнутися регіону з населенням понад 100 мільйонів осіб. Пориви вітру до 130 км/год очікуються від кордону з Канадою до Техасу, що створює загрозу хуртовин на півночі та пожеж у тепліших і посушливих районах на півдні.