По США ударили торнадо: погибли более 30 человек, сотни тысяч остались без света – видео

Фото: ЕРА/MISSOURI STATE HIGHWAY PATROL

Масштабный шторм и ряд сильных торнадо ударили по США, нанеся серьезные разрушения и приведя к гибели более 30 человек в нескольких штатах. Об этом сообщают Associated Press и NBC News.

По обновленным данным, по меньшей мере 34 человека погибли в штатах Миссури, Арканзас, Техас, Оклахома, Канзас и Миссисипи в результате мощных штормов, пронесшихся через Средний Запад и Юг США. Более 185 000 потребителей остались без света.

По состоянию на 16 марта около девяти миллионов человек получили предупреждения о возможных торнадо, в том числе в Миссисипи, Алабаме и Теннесси. Еще 82,8 миллиона жителей, преимущественно в центральных штатах, предупреждены о сильных ветрах.

Ранее AP писало, что количество жертв возросло после того, как Патрульная служба шоссе Канзаса сообщила о восьми погибших в результате аварии на трассе, вызванной пылевой бурей в округе Шерман.

Шторм сопровождался сильными ветрами, вызванными пылевыми бурями, что и повлекли за собой более 100 лесных пожаров. По прогнозам специалистов, экстремальные погодные условия могут затронуть регион с населением более 100 миллионов человек. Порывы ветра до 130 км/ч ожидаются от границы с Канадой до Техаса, что создает угрозу метелей на севере и пожаров в более теплых и засушливых районах на юге.