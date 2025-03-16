По США ударили торнадо: погибли более 30 человек, сотни тысяч остались без света – видео
Масштабный шторм и ряд сильных торнадо ударили по США, нанеся серьезные разрушения и приведя к гибели более 30 человек в нескольких штатах. Об этом сообщают Associated Press и NBC News.
По обновленным данным, по меньшей мере 34 человека погибли в штатах Миссури, Арканзас, Техас, Оклахома, Канзас и Миссисипи в результате мощных штормов, пронесшихся через Средний Запад и Юг США. Более 185 000 потребителей остались без света.
По состоянию на 16 марта около девяти миллионов человек получили предупреждения о возможных торнадо, в том числе в Миссисипи, Алабаме и Теннесси. Еще 82,8 миллиона жителей, преимущественно в центральных штатах, предупреждены о сильных ветрах.
14-15.03.2025 #USA #wind #fire #storm— Climate Review (@ClimateRe50366) 15 марта, 2025
150 fires were reported in #Oklahoma . Пожары должны были разрушены рядом домов в Oklahoma, #Texas . 85,000 клиентов были без мощности на севере Техаса и части Oklahoma. Evacuation был announced в некоторых местах. @WeatherNation @UzbekNow pic.twitter.com
Ранее AP писало, что количество жертв возросло после того, как Патрульная служба шоссе Канзаса сообщила о восьми погибших в результате аварии на трассе, вызванной пылевой бурей в округе Шерман.
Шторм сопровождался сильными ветрами, вызванными пылевыми бурями, что и повлекли за собой более 100 лесных пожаров. По прогнозам специалистов, экстремальные погодные условия могут затронуть регион с населением более 100 миллионов человек. Порывы ветра до 130 км/ч ожидаются от границы с Канадой до Техаса, что создает угрозу метелей на севере и пожаров в более теплых и засушливых районах на юге.
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