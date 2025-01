Саудовскую Аравию накрыли наводнения: затопило священные города Мекка, Медина и Джидда

Саудовскую Аравию накрыли наводнения, затопившие улицы священных городов Мекка и Медина. Об этом пишет The Daily Mail.

Саудовская Аравия пострадала от шторма с сильными ливнями, повлекшими за собой масштабные наводнения. Больше всего пострадали священные города Мекка, Медина и Джидда, отмечают журналисты.

В социальных сетях появились фото и видео, где видно, как улицы городов затоплены и превратились в реки. Из-за сильных ливней автомобили почти полностью погружены в воду, а мощные потоки воды смывают их с дорог. Местные жители вынуждены эвакуироваться или искать убежища в безопасных местах.

Ливни и наводнения являются обычным явлением для Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, особенно в зимний период. Как отмечает The Daily Mail, во многих городах системы дренажа и канализации остаются недостаточно развитыми, а городские власти часто не могут прогнозировать частоту сильных осадков.

Например, в 2009 году в результате масштабного наводнения в Джидде погибли 123 человека, а еще через два года стихия унесла жизни десяти человек.

