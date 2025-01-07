Саудовскую Аравию накрыли наводнения: затопило священные города Мекка, Медина и Джидда
Фото: HAG Weather

Саудовскую Аравию накрыли наводнения, затопившие улицы священных городов Мекка и Медина. Об этом пишет The Daily Mail.

Саудовская Аравия пострадала от шторма с сильными ливнями, повлекшими за собой масштабные наводнения. Больше всего пострадали священные города Мекка, Медина и Джидда, отмечают журналисты.

В социальных сетях появились фото и видео, где видно, как улицы городов затоплены и превратились в реки. Из-за сильных ливней автомобили почти полностью погружены в воду, а мощные потоки воды смывают их с дорог. Местные жители вынуждены эвакуироваться или искать убежища в безопасных местах.

Ливни и наводнения являются обычным явлением для Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, особенно в зимний период. Как отмечает The Daily Mail, во многих городах системы дренажа и канализации остаются недостаточно развитыми, а городские власти часто не могут прогнозировать частоту сильных осадков.

Например, в 2009 году в результате масштабного наводнения в Джидде погибли 123 человека, а еще через два года стихия унесла жизни десяти человек.

  • 14 и 15 сентября 2024 года Центральная и Восточная Европа столкнулись со штормом "Борис", который принес ливни и наводнения: больше всего пострадали Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Румыния и Словакия. 17 сентября количество жертв увеличилось до 16 человек.
  • 19 сентября шторм "Борис" добрался до Италии. Поступала информация о 21 жертве в Европе.
  • За сутки 23 сентября в Великобритании выпала месячная норма осадков, что привело к наводнениям. В Лондоне вода размыла футбольное поле.
  • 4 октября наводнения добрались до Боснии и Герцеговины – количество погибших там достигло 19 человек.
  • 2 ноября стало известно, что в результате катастрофических наводнений в Испании погибли по меньшей мере 211 человек, а еще десятки считаются пропавшими без вести. Для ликвидации последствий этих стихийных бедствий правительство решило привлечь рекордное количество военных в мирное время.
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