В Тибете землетрясение унесло жизни почти сотни людей, раненых еще больше – видео

В юго-западном Тибете, вблизи границы с Непалом, произошло сильное землетрясение, которое унесло жизни 95 человек и ранило еще 130 человек. Об этом пишет государственное информационное агентство Xinhua.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в уезде Тингри, расположенном в автономном районе Тибета в Китае.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 09:05 по местному времени и сопровождалось многочисленными повторными толчками.

Как сообщает Xinhua, в результате землетрясения было повреждено более 1000 зданий в районе Тингри. Китайские власти направили на ликвидацию последствий более 3400 спасателей и 340 медиков.

❗️A 7.0-magnitude earthquake (!) has killed 53 человек в Тибете (🇨🇳China) этот бегом. Более того, 60 были уничтожены.



Эпицентр является домом для ≈ 80,000 человек, Xinhua опубликован. Треморы были несчастны в Непале, Индии, Бутане и Бангладесе. The death toll could be higher. pic.twitter.com/wUvC23GTnI