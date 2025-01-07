В Тибете землетрясение унесло жизни почти сотни людей, раненых еще больше – видео
Фото: ЕРА/XINHUA

В юго-западном Тибете, вблизи границы с Непалом, произошло сильное землетрясение, которое унесло жизни 95 человек и ранило еще 130 человек. Об этом пишет государственное информационное агентство Xinhua.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в уезде Тингри, расположенном в автономном районе Тибета в Китае.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 09:05 по местному времени и сопровождалось многочисленными повторными толчками.

Как сообщает Xinhua, в результате землетрясения было повреждено более 1000 зданий в районе Тингри. Китайские власти направили на ликвидацию последствий более 3400 спасателей и 340 медиков.

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