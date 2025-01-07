В Тибете землетрясение унесло жизни почти сотни людей, раненых еще больше – видео

Китайские власти направили на ликвидацию последствий более 3400 спасателей и 340 медиков

Фото: ЕРА/XINHUA

В юго-западном Тибете, вблизи границы с Непалом, произошло сильное землетрясение, которое унесло жизни 95 человек и ранило еще 130 человек. Об этом пишет государственное информационное агентство Xinhua.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в уезде Тингри, расположенном в автономном районе Тибета в Китае.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 09:05 по местному времени и сопровождалось многочисленными повторными толчками.

Как сообщает Xinhua, в результате землетрясения было повреждено более 1000 зданий в районе Тингри. Китайские власти направили на ликвидацию последствий более 3400 спасателей и 340 медиков.

❗️A 7.0-magnitude earthquake (!) has killed 53 человек в Тибете (🇨🇳China) этот бегом. Более того, 60 были уничтожены.



Эпицентр является домом для ≈ 80,000 человек, Xinhua опубликован. Треморы были несчастны в Непале, Индии, Бутане и Бангладесе. The death toll could be higher. pic.twitter.com/wUvC23GTnI — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) January 7, 2025

Un puisant séisme survenu mardi dans la region himalayenne du Tibet, dans le sur-ouest de la Chine, a fait au moins 53 morts, une soixantaine de blessés, et provoqué l'effondrement de "nombreux bâtiments". pic.twitter.com/u6fZdqxd66 — Le Figaro (@Le_Figaro) January 7, 2025

3 апреля 2024 года у побережья Тайваня произошло самое мощное за последние 25 лет землетрясение магнитудой 7,2, были жертвы.

В Грузии в воскресенье вечером, 16 июня, произошло четыре землетрясения.

16 сентября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла, но ощутили его и в соседних странах, в частности в Украине.