У Тибеті землетрус забрав життя майже сотні людей, поранених ще більше – відео

Китайська влада направила на ліквідацію наслідків понад 3400 рятувальників і 340 медиків

Фото: ЕРА/XINHUA

У південно-західному Тибеті, поблизу кордону з Непалом, стався сильний землетрус, що забрав життя 95 людей і поранив ще 130 осіб. Про це пише державне інформаційне агентство Xinhua.

Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився в повіті Тінгрі, розташованому в Тибетському автономному районі Китаю.

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,1 стався о 09:05 за місцевим часом і супроводжувався численними повторними поштовхами.

Як повідомляє Xinhua, внаслідок землетрусу було пошкоджено понад 1000 будівель у районі Тінгрі. Китайська влада направила на ліквідацію наслідків понад 3400 рятувальників і 340 медиків.

❗️A 7.0-magnitude earthquake (!) has killed 53 people in Tibet (🇨🇳China) this morning. More than 60 were injured.



The epicenter is home to ≈ 80,000 people, Xinhua reported. The tremors were felt in Nepal, India, Bhutan and Bangladesh. The death toll could be higher. pic.twitter.com/wUvC23GTnI — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) January 7, 2025

Un puissant séisme survenu mardi dans la région himalayenne du Tibet, dans le sud-ouest de la Chine, a fait au moins 53 morts, une soixantaine de blessés, et provoqué l’effondrement de "nombreux bâtiments". pic.twitter.com/u6fZdqxd66 — Le Figaro (@Le_Figaro) January 7, 2025

3 квітня 2024 року поблизу узбережжя Тайваню стався найпотужніший за останні 25 років землетрус магнітудою 7,2, були жертви.

У Грузії недільного вечора, 16 червня, сталися чотири землетруси.

16 вересня у Румунії стався землетрус магнітудою 5,2 бала, але його відчули і в сусідніх країнах, зокрема в Україні.