У Тибеті землетрус забрав життя майже сотні людей, поранених ще більше – відео

У південно-західному Тибеті, поблизу кордону з Непалом, стався сильний землетрус, що забрав життя 95 людей і поранив ще 130 осіб. Про це пише державне інформаційне агентство Xinhua.

Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився в повіті Тінгрі, розташованому в Тибетському автономному районі Китаю.

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,1 стався о 09:05 за місцевим часом і супроводжувався численними повторними поштовхами.

Як повідомляє Xinhua, внаслідок землетрусу було пошкоджено понад 1000 будівель у районі Тінгрі. Китайська влада направила на ліквідацію наслідків понад 3400 рятувальників і 340 медиків.

