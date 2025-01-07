Саудівську Аравію накрили повені: затопило священні міста Мекка, Медіна та Джидда – відео
Саудівську Аравію накрили повені, затопило вулиці священних міст Мекка і Медина. Про це пише The Daily Mail.
Саудівська Аравія постраждала від шторму із сильними зливами, що спричинили масштабні повені. Найбільше постраждали священні міста Мекка, Медіна та Джидда, зазначають журналісти.
У соціальних мережах з'явилися фото та відео, де видно, як вулиці міст затоплені і перетворилися на річки. Через сильні зливи автомобілі майже повністю занурені у воду, а потужні потоки води змивають їх із доріг. Місцеві жителі змушені евакуюватися або шукати укриття в безпечних місцях.
Зливи та повені є звичним явищем для Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки, особливо в зимовий період. Як зазначає The Daily Mail, у багатьох містах системи дренажу та каналізації залишаються недостатньо розвиненими, а міська влада часто не в змозі прогнозувати частоту сильних опадів.
Наприклад, у 2009 році внаслідок масштабної повені в Джидді загинуло 123 людини, а ще через два роки стихія забрала життя десяти осіб.
☄️🇸🇦- Footage of Devastating Flash Floods & Storms Wreak Havoc Across Saudi Arabia. pic.twitter.com/DCsei3EF9U— 66𝕏92 (@XTechPulse) January 6, 2025
Massive Flooding right now due to torrential rainfall in Jeddah Saudi Arabia 🇸🇦 (Jan 06، 2024) pic.twitter.com/c5UZDmuVzK— Weather monitor (@Weathermonitors) January 6, 2025
BREAKING : Massive floods due to torrential rainfall in Mecca, Saudi Arabia.— Frontalforce 🇮🇳 (@FrontalForce) January 7, 2025
Earthquake in Nepal
Flood in Saudi Arabia
New Virus breakout in China
Welcome in 2025 pic.twitter.com/UQOIKSRjhf
- 14 та 15 вересня 2024 року Центральна та Східна Європа зіткнулися зі штормом "Борис", який приніс зливи та повені: найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина. 17 вересня кількість жертв збільшилася до 16 осіб.
- 19 вересня шторм "Борис" дістався Італії. Надходила інформація про 21 жертву в Європі.
- За добу 23 вересня у Великій Британії випала місячна норма опадів, що призвело до повеней. У Лондоні вода розмила футбольне поле.
- 4 жовтня повені дісталися Боснії та Герцеговини – кількість загиблих там сягнула 19 осіб.
- 2 листопада стало відомо, що внаслідок катастрофічних повеней в Іспанії загинуло щонайменше 211 людей, а ще десятки вважаються зниклими безвісти. Для ліквідації наслідків цих стихійних лих уряд вирішив залучити рекордну кількість військових у мирний час.