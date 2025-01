Саудівську Аравію накрили повені: затопило священні міста Мекка, Медіна та Джидда – відео

Саудівську Аравію накрили повені, затопило вулиці священних міст Мекка і Медина. Про це пише The Daily Mail.

Саудівська Аравія постраждала від шторму із сильними зливами, що спричинили масштабні повені. Найбільше постраждали священні міста Мекка, Медіна та Джидда, зазначають журналісти.

У соціальних мережах з'явилися фото та відео, де видно, як вулиці міст затоплені і перетворилися на річки. Через сильні зливи автомобілі майже повністю занурені у воду, а потужні потоки води змивають їх із доріг. Місцеві жителі змушені евакуюватися або шукати укриття в безпечних місцях.

Зливи та повені є звичним явищем для Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки, особливо в зимовий період. Як зазначає The Daily Mail, у багатьох містах системи дренажу та каналізації залишаються недостатньо розвиненими, а міська влада часто не в змозі прогнозувати частоту сильних опадів.

Наприклад, у 2009 році внаслідок масштабної повені в Джидді загинуло 123 людини, а ще через два роки стихія забрала життя десяти осіб.

