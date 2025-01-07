Саудівську Аравію накрили повені: затопило священні міста Мекка, Медіна та Джидда – відео
Фото: HAG Weather

Саудівську Аравію накрили повені, затопило вулиці священних міст Мекка і Медина. Про це пише The Daily Mail.

Саудівська Аравія постраждала від шторму із сильними зливами, що спричинили масштабні повені. Найбільше постраждали священні міста Мекка, Медіна та Джидда, зазначають журналісти.

У соціальних мережах з'явилися фото та відео, де видно, як вулиці міст затоплені і перетворилися на річки. Через сильні зливи автомобілі майже повністю занурені у воду, а потужні потоки води змивають їх із доріг. Місцеві жителі змушені евакуюватися або шукати укриття в безпечних місцях.

Зливи та повені є звичним явищем для Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки, особливо в зимовий період. Як зазначає The Daily Mail, у багатьох містах системи дренажу та каналізації залишаються недостатньо розвиненими, а міська влада часто не в змозі прогнозувати частоту сильних опадів.

Наприклад, у 2009 році внаслідок масштабної повені в Джидді загинуло 123 людини, а ще через два роки стихія забрала життя десяти осіб.

  • 14 та 15 вересня 2024 року Центральна та Східна Європа зіткнулися зі штормом "Борис", який приніс зливи та повені: найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина. 17 вересня кількість жертв збільшилася до 16 осіб.
  • 19 вересня шторм "Борис" дістався Італії. Надходила інформація про 21 жертву в Європі.
  • За добу 23 вересня у Великій Британії випала місячна норма опадів, що призвело до повеней. У Лондоні вода розмила футбольне поле.
  • 4 жовтня повені дісталися Боснії та Герцеговини – кількість загиблих там сягнула 19 осіб.
  • 2 листопада стало відомо, що внаслідок катастрофічних повеней в Іспанії загинуло щонайменше 211 людей, а ще десятки вважаються зниклими безвісти. Для ліквідації наслідків цих стихійних лих уряд вирішив залучити рекордну кількість військових у мирний час.
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