Циклон в Австралии оставил более 300 000 человек без света и принес наводнения – видео

Тропический циклон Альфред накрыл Австралию, оставив сотни тысяч человек в штате Квинсленд без электроэнергии. Циклон принес сильные ветры и ливни, что повлекло за собой предупреждение о наводнениях, сообщает Reuters.

По данным энергетической компании Energex, около 316 540 человек остались без электричества на юго-востоке Квинсленда, больше всего пострадал район города Голд-Кост, где более 112 000 человек остались без света.

Шторм достиг побережья Квинсленда 8 марта, превратившись в тропический циклон, что заставило миллионы людей готовиться к стихии. Столица штата Брисбен избежала основного удара, однако шторм почувствовали и соседние южные районы Нового Южного Уэльса.

