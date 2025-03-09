Циклон в Австралии оставил более 300 000 человек без света и принес наводнения – видео

Один человек погиб в результате наводнения на севере Нового Южного Уэльса, также столкнулись два транспортных средства австралийских Вооруженных сил

Австралиец (Фото: ЕРА/JASON OBRIEN)

Тропический циклон Альфред накрыл Австралию, оставив сотни тысяч человек в штате Квинсленд без электроэнергии. Циклон принес сильные ветры и ливни, что повлекло за собой предупреждение о наводнениях, сообщает Reuters.

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По данным энергетической компании Energex, около 316 540 человек остались без электричества на юго-востоке Квинсленда, больше всего пострадал район города Голд-Кост, где более 112 000 человек остались без света.

Шторм достиг побережья Квинсленда 8 марта, превратившись в тропический циклон, что заставило миллионы людей готовиться к стихии. Столица штата Брисбен избежала основного удара, однако шторм почувствовали и соседние южные районы Нового Южного Уэльса.

Bюро метеорологии Австралии сообщило, что дожди, которые могут повлечь за собой внезапные наводнения, усиливаются 9 марта и могут повлиять на Брисбен, а также на региональные центры Квинсленда, в частности Ипсвич, Соншайн-Кост и Гимпи.

Аэропорт Брисбена открылся в воскресенье, однако предупредил, что погодные условия могут повлиять на расписание.

В воскресенье правительство Квинсленда решит, возобновить ли работу около 1000 школ, закрытых из-за плохой погоды. Премьер-министр штата Дэвид Криссафулли отметил, что школы откроются там, где это безопасно, за исключением Голд-Коста, где остаются серьезные повреждения, а также проблемы с электричеством и транспортом.

Wynnum Manly District Cricket Club, расположенный в Тингальпе, Брисбене, Queensland, Australia, запечатлел все эффекты Cyclone Alfred. #wearetheseaeagles #rain #cyclone pic.twitter.com/gXERBtJQ9h — Wynnum Manly CC (@WynnumManlyCC) 9 марта 2025

В субботу, 8 марта, один человек погиб в результате наводнения на севере Нового Южного Уэльса, а два транспортных средства австралийских Вооруженных сил, следовавших на помощь жителям города Лисмор, попали в аварию, в результате которой несколько офицеров получили ранения.