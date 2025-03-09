Циклон в Австралії залишив понад 300 000 людей без світла та приніс повені – відео
Тропічний циклон Альфред накрив Австралію, залишивши сотні тисяч людей у штаті Квінсленд без електроенергії. Циклон приніс сильні вітри та зливи, що спричинило попередження про повені, повідомляє Reuters.
За даними енергетичної компанії Energex, близько 316 540 осіб залишилися без електрики на південному сході Квінсленду, найбільше постраждав район міста Голд-Кост, де понад 112 000 людей залишилися без світла.
Шторм досяг узбережжя Квінсленду 8 березня, перетворившись на тропічний циклон, що змусило мільйони людей готуватися до стихії. Столиця штату Брисбен уникла основного удару, однак шторм відчули й сусідні південні райони Нового Південного Уельсу.
CATASTROPHIC FLOODING is occurring in Logan City in #Australia from #CycloneAlfred with rivers rising multiple meters, flooding homes around them. Insane to see#wx #wxtwitter #Cyclone #Alfred @JimCantore @WxNB_ @JordanHallWX @OreboundImages @iCyclone @ReedTimmerUSA pic.twitter.com/opbI04UWDU— Hurricane Chaser Chase (@hurricane_chase) March 9, 2025
Bюро метеорології Австралії повідомило, що дощі, які можуть спричинити раптові повені, посилюються 9 березня й можуть вплинути на Брисбен, а також на регіональні центри Квінсленду, зокрема Іпсвіч, Соншайн-Кост і Ґімпі.
Аеропорт Брисбена відкрився в неділю, однак попередив, що погодні умови можуть вплинути на розклад.
У неділю уряд Квінсленду вирішить, чи відновити роботу близько 1000 шкіл, закритих через погану погоду. Прем'єр-міністр штату Девід Кріссафуллі зазначив, що школи відкриються там, де це безпечно, за винятком Голд-Коста, де залишаються серйозні пошкодження, а також проблеми з електрикою та транспортом.
The Wynnum Manly District Cricket Club located in Tingalpa, Brisbane, Queensland, Australia is feeling the full effects of Cyclone Alfred, however it is not unusual for the club to flood to this degree and we understand the challenges ahead.#wearetheseaeagles #rain#cyclone pic.twitter.com/gXERBtJQ9h— Wynnum Manly CC (@WynnumManlyCC) March 9, 2025
У суботу, 8 березня, одна людина загинула внаслідок повені на півночі Нового Південного Уельсу, а два транспортні засоби австралійських Збройних сил, що прямували на допомогу жителям міста Лісмор, потрапили в аварію, внаслідок якої кілька офіцерів отримали поранення.
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