Заморські території Франції накрив шторм: загинули щонайменше 11 людей – відео

Циклон "Чідо" накрив острів Майотта в нічний час, спричинивши руйнівний вітер зі швидкістю понад 200 км/год

Фото: geotechwar/Х

Щонайменше 11 людей загинули через потужний циклон, який накрив французькі заморські території. Про це повідомляє Reuters з посиланням на французькі метеорологічні служби та місцеву владу.

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За словами синоптиків, цей шторм став найсильнішим за останні 90 років на архіпелазі, розташованому в Індійському океані на північ від Мадагаскару.

Циклон "Чідо" накрив острів Майотта в нічний час, спричинивши руйнівний вітер зі швидкістю понад 200 км/год.

Стихія знищила тимчасові житлові споруди, завдала значних пошкоджень урядовим будівлям та лікарні.

Le quartier informel de Disma à Kaweni au nord de la banlieu de #Mamoudzou complètement rayé de la carte.



Le bilant provisoire est extrêmement lourd, 11 mort et et plus de 200 blessés pour la commune du chef-lieux.#CycloneChido #Mayotte #ChidoMayotte #chido #Cyclone pic.twitter.com/5CzTZ16EGn — GéGé (@gegeYT976) December 15, 2024

14 та 15 вересня 2024 року Центральна та Східна Європа зіткнулися зі штормом "Борис", який приніс зливи та повені: найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина. 17 вересня кількість жертв збільшилася до 16 осіб.

19 вересня шторм "Борис" дістався Італії. Надходила інформація про 21 жертву в Європі.

За добу 23 вересня у Великій Британії випала місячна норма опадів, що призвело до повеней. У Лондоні вода розмила футбольне поле.

4 жовтня повені дісталися Боснії та Герцеговини – кількість загиблих там сягнула 19 осіб.

2 листопада стало відомо, що внаслідок катастрофічних повеней в Іспанії загинуло щонайменше 211 людей, а ще десятки вважаються зниклими безвісти. Для ліквідації наслідків цих стихійних лих уряд вирішив залучити рекордну кількість військових у мирний час.