Заморські території Франції накрив шторм: загинули щонайменше 11 людей – відео

Щонайменше 11 людей загинули через потужний циклон, який накрив французькі заморські території. Про це повідомляє Reuters з посиланням на французькі метеорологічні служби та місцеву владу.

За словами синоптиків, цей шторм став найсильнішим за останні 90 років на архіпелазі, розташованому в Індійському океані на північ від Мадагаскару.

Циклон "Чідо" накрив острів Майотта в нічний час, спричинивши руйнівний вітер зі швидкістю понад 200 км/год.

Стихія знищила тимчасові житлові споруди, завдала значних пошкоджень урядовим будівлям та лікарні.

Massive wind storm hits due to Cyclone Chido in Mayotte, #France 🇫🇷 (14.12.2024) @Top_Disaster pic.twitter.com/IbPOucRSXF

Le quartier informel de Disma à Kaweni au nord de la banlieu de #Mamoudzou complètement rayé de la carte.



Le bilant provisoire est extrêmement lourd, 11 mort et et plus de 200 blessés pour la commune du chef-lieux.#CycloneChido #Mayotte #ChidoMayotte #chido #Cyclone pic.twitter.com/5CzTZ16EGn