Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Северной Македонии

Министр внутренних дел Панче Тошковски на пресс-конференции 16 марта сообщил, что более 100 человек были госпитализированы

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/SVEN HOPPE)

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара, охватившего ночной клуб в Северной Македонии. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в X.

"Трагические новости о смертельном пожаре в Кочанах. Мои соболезнования семьям и близким погибших, президенту Гордане Силяновской-Давковой и народу Северной Македонии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Украина разделяет скорбь вместе с нашими македонскими друзьями", – говорится в сообщении.

В ночь на 16 марта на концерте группы DNK в македонском городе Кочаны произошел пожар в ночном клубе "Pulse". В результате инцидента погиб не менее 51 человек.

Министр внутренних дел Панче Тошковски на пресс-конференции 16 марта сообщил, что более 100 человек были госпитализированы. По его словам, выяснилось, что потолок клуба был изготовлен из легко загорающегося материала и вспыхнул из-за пиротехники, использованной на концерте для создания световых эффектов.