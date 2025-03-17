В Северной Македонии задержали 20 человек после гибели 59 человек в ночном клубе

Заведение после пожара (Фото: Georgi Licovski/EPA)

В Северной Македонии арестовали около 20 человек в связи с пожаром в ночном клубе, унесшем жизни шести десятков человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правоохранителей.

В прокуратуре заявили, что в ночном клубе, где 59 человек погибли во время пожара в ночь на 16 марта, был только один аварийный выход, и тот был закрыт. Кроме этого, в заведении было всего два огнетушителя и не было пожарной сигнализации. Потолок был из легковоспламеняющихся материалов, а стены из гипсокартона не были огнеупорными.

Власти арестовали 20 человек в связи с пожаром, включая чиновников и менеджера ночного клуба.

Государственный прокурор Северной Македонии Люпчо Коцевски сказал, что его офис работает над определением уголовной ответственности ряда людей за "серьезные преступления против общественной безопасности" и другие преступления.

"Лица действовали вопреки нормам и техническим правилам мер защиты, чем повлекли угрозу жизни и труду людей в больших размерах", – добавил он.

Премьер-министр Северной Македонии Христиан Мицкоски заявил, что лицензия от Министерства экономики ночному клубу была выдана незаконно. Он пообещал, что всех виновных привлекут к ответственности.