Південна Корея вперше за сім років провела військові навчання поблизу кордону з КНДР

Фото: ЕРА / SOUTH KOREAN MARINE CORPS HANDOUT

Морська піхота Південної Кореї вперше за сім років провела повномасштабні навчання з бойовою стрільбою на двох островах у Жовтому морі поблизу західного кордону з Північною Кореєю. Про це повідомляє Yonhap.

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Південнокорейські військові відновили навчання після того, як 4 червня Сеул вийшов з міжкорейського договору про зниження напруженості, який передбачає заборону бойових стрільб у водах поблизу морської лінії розмежування.

За даними видання, до тренувань залучили самохідні артилерійські установки K9 Thunder, реактивні системи залпового вогню Chunmoo, а також протитанкові комплекси Spike – усі ці озброєння випустили 290 снарядів.

Військові Південної Кореї кажуть, що навчання є суто оборонними: за ними спостерігають військові наглядачі ООН, слідкуючи за дотриманням перемир’я, яке формально поклало край Корейській війні 1950-1953 років.

17 травня 2024 року Північна Корея вчергове випустила декілька балістичних ракет у бік Східного моря.

29 травня Північна Корея запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям через кордон. Всередині сміттєвих пакетів, прив'язаних до куль, були порожні пляшки, картон, батарейки, деталі старого взуття та навіть гній.

У КНДР заявили, що у такий спосіб Пхеньян відповів на листівки із закликом повалити північнокорейський режим, які відправлялися кулями з Південної Кореї.

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