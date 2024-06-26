Південна Корея вперше за сім років провела військові навчання поблизу кордону з КНДР
Морська піхота Південної Кореї вперше за сім років провела повномасштабні навчання з бойовою стрільбою на двох островах у Жовтому морі поблизу західного кордону з Північною Кореєю. Про це повідомляє Yonhap.
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Південнокорейські військові відновили навчання після того, як 4 червня Сеул вийшов з міжкорейського договору про зниження напруженості, який передбачає заборону бойових стрільб у водах поблизу морської лінії розмежування.
За даними видання, до тренувань залучили самохідні артилерійські установки K9 Thunder, реактивні системи залпового вогню Chunmoo, а також протитанкові комплекси Spike – усі ці озброєння випустили 290 снарядів.
Військові Південної Кореї кажуть, що навчання є суто оборонними: за ними спостерігають військові наглядачі ООН, слідкуючи за дотриманням перемир’я, яке формально поклало край Корейській війні 1950-1953 років.
- 17 травня 2024 року Північна Корея вчергове випустила декілька балістичних ракет у бік Східного моря.
- 29 травня Північна Корея запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям через кордон. Всередині сміттєвих пакетів, прив'язаних до куль, були порожні пляшки, картон, батарейки, деталі старого взуття та навіть гній.
- У КНДР заявили, що у такий спосіб Пхеньян відповів на листівки із закликом повалити північнокорейський режим, які відправлялися кулями з Південної Кореї.
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