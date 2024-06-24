США, Південна Корея та Японія засудили співпрацю Росії та Північної Кореї – спільна заява
США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, зокрема постачання зброї з Північної Кореї до РФ. Про це йдеться у спільній заяві трьох країн, опублікованій на сайті Держдепартаменту США.
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У заяві стверджується – розвиток партнерства між КНДР і Росією повинен викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру та стабільності на Корейському півострові, та в тих, хто підтримує Україну.
Три країни підтвердили свій намір і надалі зміцнювати дипломатичне співробітництво та співпрацю в галузі безпеки, щоб протистояти загрозам, які представляє КНДР.
У заяві підкреслюється, що зобов'язання США щодо захисту Південної Кореї і Японії залишаються залізними.
США, Корея та Японія також підтверджують, що шлях до діалогу залишається відкритим, і закликають КНДР припинити подальші провокації та повернутися до переговорів.
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