США, Південна Корея та Японія засудили співпрацю Росії та Північної Кореї – спільна заява

Три країни підтвердили свій намір і надалі зміцнювати дипломатичне співробітництво та співпрацю в галузі безпеки

Володимир Путін та Кім Чен Ин (Фото: EPA)

США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, зокрема постачання зброї з Північної Кореї до РФ. Про це йдеться у спільній заяві трьох країн, опублікованій на сайті Держдепартаменту США.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

У заяві стверджується – розвиток партнерства між КНДР і Росією повинен викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру та стабільності на Корейському півострові, та в тих, хто підтримує Україну.

Три країни підтвердили свій намір і надалі зміцнювати дипломатичне співробітництво та співпрацю в галузі безпеки, щоб протистояти загрозам, які представляє КНДР.

У заяві підкреслюється, що зобов'язання США щодо захисту Південної Кореї і Японії залишаються залізними.

США, Корея та Японія також підтверджують, що шлях до діалогу залишається відкритим, і закликають КНДР припинити подальші провокації та повернутися до переговорів.

19 червня 2024 року Путін та Кім підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net , що для України це, по суті, нічого не змінює.

, що для України це, по суті, нічого не змінює. 20 червня 2024 року Офіс президента Південної Кореї засудив угоду, досягнуту Росією та КНДР, – тоді Чанг заявив, що Сеул у відповідь перегляне питання про надання зброї Україні, аби допомогти країні протистояти російському вторгненню.

23 червня південнокорейський радник президента з питань національної безпеки Чанг Хо-Джін заявив, що Республіка не буде нічим обмежена у допомозі Україні, якщо РФ надасть Північній Кореї високоточну зброю.

Читайте також: Чому Південна Корея тримається нейтральної позиції у нашій війні з Росією