США, Южная Корея и Япония осудили сотрудничество России и Северной Кореи – заявление

Три страны подтвердили свое намерение и дальше укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: EPA)

США, Южная Корея и Япония осудили углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, в том числе поставки оружия из Северной Кореи в РФ. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

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В заявлении утверждается – развитие партнерства между КНДР и Россией должно вызывать серьезную обеспокоенность у всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове, и у тех, кто поддерживает Украину.

Три страны подтвердили свое намерение и дальше укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности, чтобы противостоять угрозам, представляемым КНДР.

В заявлении подчеркивается, что обязательства США по защите Южной Кореи и Японии остаются железными.

США, Корея и Япония также подтверждают, что путь к диалогу остается открытым, и призывают КНДР прекратить дальнейшие провокации и вернуться к переговорам.

19 июня 2024 года Путин и Ким подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко заявил LIGA.net , что для Украины это, по сути, ничего не меняет.

, что для Украины это, по сути, ничего не меняет. 20 июня 2024 года Офис президента Южной Кореи осудил соглашение, достигнутое Россией и КНДР, – тогда Чанг заявил, что Сеул в ответ пересмотрит вопрос о предоставлении оружия Украине, чтобы помочь стране противостоять российскому вторжению.

23 июня южнокорейский советник президента по вопросам национальной безопасности Чанг Хо-Джин заявил, что Республика не будет ничем ограничена в помощи Украине, если РФ предоставит Северной Корее высокоточное оружие.

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