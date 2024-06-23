Если Россия даст КНДР высокоточное оружие, то Юг снимет ограничения на помощь Украине – ОП

Ранее анонсировалось, что Сеул пересмотрит вопрос о предоставлении оружия Украине, чтобы помочь стране противостоять российскому вторжению

Владимир Путин и Ким Чен Ин (Фото: EPA)

Южнокорейский советник президента по национальной безопасности Чанг Хо-Джин заявил, что Республика не будет ничем ограничена в помощи Украине, если РФ предоставит Северной Корее высокоточное оружие. Слова чиновника передает местное издание Yonhap.

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Он подчеркнул, что решение Сеула о предоставлении оружия Украине зависит от того, как будет развиваться военное сотрудничество России и КНДР.

"Остается ли для нас линия, если Россия передаст высокоточное оружие Северной Корее?", – заявил чиновник.

Yonhap пишет: это замечание означает, что Южная Корея может предоставить Украине летальное оружие, если Россия пересечет эту линию.

Ранее страна предоставляла Украине гуманитарную помощь и другую поддержку, но до прямой передачи оружия не доходило — Юг имеет давнюю политику не предоставлять оружие странам, активно вовлеченным в конфликт.

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Республика Корея заявила о пересмотре позиции о предоставлении оружия Украине после того, как два диктатора – Владимир Путин и Ким Чен Ын – подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В частности, он обязывает Россию и Северную Корею к "взаимной обороне" и сотрудничеству в сфере военных технологий.

Российский диктатор заявил, что предоставление Сеулом оружия Украине будет "очень большой ошибкой".

Южнокорейский советник заявил, что не только Республика, но и РФ должны приложить усилия по улучшению двусторонних отношений.

"Если они хотят восстановить и продвинуть корейско-российские отношения вперед, я бы хотел еще раз повторить, что российская сторона должна хорошо подумать", — сказал он.

Осенью 2022 г. в издании WSJ сообщили, что Южная Корея продаст США около 100 000 снарядов, которые якобы передадут потом Украине. В корейском Минобороны заявили, что страна придерживается позиции, которая отвергает поставки вооружений Украине.

В мае 2023 года в WSJ сообщили, что Южная Корея может тайно поставлять "сотни тысяч" боеприпасов Украине по договоренности с США. Уже в августе Financial Times заявила, что США заключили соглашения с Южной Кореей и Болгарией на поставку Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

20 июня 2024 года Офис президента Южной Кореи осудил соглашение, достигнутое Россией и КНДР – тогда Чанг заявил, что Сеул в ответ пересмотрит вопрос о предоставлении оружия Украине, чтобы помочь стране противостоять российскому вторжению.

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