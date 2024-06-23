Якщо Росія дасть КНДР високоточну зброю, то Південь зніме обмеження на допомогу Україні – радник

Раніше анонсувалося, що Сеул перегляне питання про надання зброї Україні, щоб допомогти країні протистояти російському вторгненню

Володимир Путін та Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Південнокорейський радник президента з питань національної безпеки Чанг Хо-Джін заявив, що Республіка не буде нічим обмежена у допомозі Україні, якщо РФ надасть Північній Кореї високоточну зброю. Слова посадовця передає місцеве видання Yonhap.

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Він підкреслив, що рішення Сеулу про надання зброї Україні залежить від того, як буде розвиватися військова співпраця Росії та КНДР.

"Чи залишиться для нас лінія, якщо Росія передасть високоточну зброю Північній Кореї?", – заявив посадовець.

Yonhap пише: це зауваження означає, що Південна Корея може надати Україні летальну зброю, якщо Росія перетне цю лінію.

Раніше країна надавала Україні гуманітарну допомогу та іншу підтримку, але до прямого передання зброї не доходило — Південь має давню політику непостачання зброї країнам, які активно залучені до конфлікту.

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Республіка Корея заявила про перегляд позиції щодо надання зброї Україні після того, як двоє диктаторів – Володимир Путін та Кім Чен Ин – підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Зокрема, він зобов'язує Росію та Північну Корею до "взаємної оборони" та співпраці у сфері військових технологій.

Російський диктатор заявив, що надання Сеулом зброї Україні буде "дуже великою помилкою".

Південнокорейський радник заявив, що не тільки Республіка, але й РФ мають докласти зусиль для поліпшення двосторонніх відносин.

"Якщо вони хочуть відновити й просунути корейсько-російські відносини вперед, я хотів би ще раз повторити, що російська сторона повинна добре подумати", – сказав він.

Восени 2022 року у виданні WSJ повідомили, що Південна Корея продасть США близько 100 000 снарядів, які нібито передадуть потім Україні. У корейському Міноборони заявили, що країна дотримується позиції, яка відкидає постачання озброєнь Україні.

У травні 2023 року в WSJ повідомили, що Південна Корея може таємно постачати "сотні тисяч" боєприпасів Україні за домовленістю зі США. Уже в серпні Financial Times заявила, що США уклали угоди з Південною Кореєю та Болгарією на постачання Україні артилерійських снарядів калібру 155 мм.

20 червня 2024 року Офіс президента Південної Кореї засудив угоду, досягнуту Росією та КНДР – тоді Чанг заявив, що Сеул у відповідь перегляне питання про надання зброї Україні, щоб допомогти країні протистояти російському вторгненню.

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