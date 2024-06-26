Южная Корея впервые за семь лет провела военные учения вблизи границы с КНДР

К тренировкам привлекли САУ K9 Thunder, РСЗО Chunmoo, а также противотанковые комплексы Spike

Фото: ЕРА/ SOUTH KOREAN MARINE CORPS HANDOUT

Морская пехота Южной Кореи впервые за семь лет провела полномасштабные учения по боевой стрельбе на двух островах в Желтом море вблизи западной границы с Северной Кореей. Об этом сообщает Yonhap.

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Южнокорейские военные возобновили учения после того, как 4 июня Сеул вышел из межкорейского договора о снижении напряженности, предусматривающего запрещение боевых стрельб в водах вблизи морской линии разграничения.

По данным издания, к тренировкам привлекли самоходные артиллерийские установки K9 Thunder, реактивные системы залпового огня Chunmoo, а также противотанковые комплексы Spike – все эти вооружения выпустили 290 снарядов.

Военные Южной Кореи говорят, что учения сугубо оборонительны: за ними наблюдают военные надсмотрщики ООН, следя за соблюдением перемирия, которое формально положило конец Корейской войне 1950-53 годов.

17 мая 2024 года Северная Корея в очередной раз выпустила несколько баллистических ракет в сторону Восточного моря.

29 мая Северная Корея запустила более 150 воздушных шаров с мусором через границу. Внутри мусорных пакетов, привязанных к шарам, были пустые бутылки, картон, батарейки, детали старой обуви и даже навоз.

В КНДР заявили, что таким образом Пхеньян ответил на листовки с призывом свергнуть северокорейский режим, отправлявшиеся пулями из Южной Кореи.

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