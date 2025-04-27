Південнокорейський солдат випадково відкрив вогонь з кулемета у бік КНДР

Кордон між Південною Кореєю та КНДР (Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA)

Днями військовослужбовець Південної Кореї випадково відкрив вогонь із кулемета на демаркаційній лінії у бік КНДР. Про це повідомило агентство Yonhap.

У середу, 23 квітня, близько 06:00 солдат помилково зробив один постріл із великокаліберного кулемета К6 зі спостережного посту в демілітаризованій зоні, що розділяє дві Кореї. Інцидент стався в окрузі Чхорвон, приблизно за 70 кілометрів на північ від Сеула.

Південнокорейські військові негайно повідомили Північну Корею про інцидент, випустивши трансляцію, заявили офіційні особи, додавши, що, на їхню думку, снаряд не досягнув північної сторони, оскільки пройшов через укріплені двері, що, ймовірно, сповільнило його рух.

Південнокорейські військові заявили, що наразі не виявили жодних незвичайних ознак активності північнокорейських військових.

8 квітня 2025 року повідомлялося, що група солдатів КНДР ненадовго перетнула демаркаційну лінію на кордоні з Південною Кореєю, а потім повернулася після того, як південнокорейські військові відкрили попереджувальний вогонь.

22 квітня стало відомо, що четвертий військовий супутник-розвідник Південної Кореї, запущений з космічної бази США у Флориді на ракеті SpaceX Falcon 9, успішно вийшов на орбіту.