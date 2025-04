Південна Корея запустила на орбіту четвертий супутник-шпигун: хоче зменшити залежність від США

Четвертий військовий супутник-розвідник Південної Кореї, запущений з космічної бази США у Флориді на ракеті SpaceX Falcon 9, успішно вийшов на орбіту. Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на Міністерство оборони країни.

Запуск був здійснений о 20:48 понеділка, 21 квітня, зі станції космічних сил на мисі Канаверал. Він вийшов на орбіту о 21:03, через 15 хвилин після старту.

"Ми плануємо підтвердити, чи супутник працює нормально, через зв'язок із наземною станцією", – розповіли в Міноборони Південної Кореї.

Радарний супутник є четвертим військовим супутником, запущеним у межах плану Сеула розгорнути п’ять таких апаратів до кінця цього року для кращого моніторингу Північної Кореї та зменшення залежності від супутникових зображень Сполучених Штатів.

Південна Корея запустила свій перший супутник-розвідник у грудні 2023 року, оснащений електрооптичними та інфрачервоними датчиками, здатними робити детальні зображення. Минулого року Сеул запустив ще два супутники, оснащені датчиками SAR, які збирають дані незалежно від погодних умов.

Південна Корея планує запустити п'ятий супутник, який буде оснащений датчиками SAR, пізніше цього року. Очікується, що після виведення всіх п’яти супутників на орбіту країна зможе контролювати Північну Корею кожні дві години.

