Літаки Росії знову зайшли до зони ППО Сеула. Міноборони викликало військового аташе

Зазначається, що за останні 10 днів це восьмий інцидент

Російські винищувачі (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

Російський військовий літак вкотре порушив зону протиповітряної оборони Південної Кореї. Міноборони країни викликало російського військового аташе, повідомляє Yonhap News Agency.

20 березня кілька російських військових літаків увійшли до зони ППО Південної Кореї (KADIZ) над Східним морем. Вони були за 20 км від повітряного простору країни, а пілоти не відповідали на спроби зв'язатися з ними. У відповідь південнокорейські військові підняли у повітря свої винищувачі.

Це вже восьмий інцидент за останні 10 днів (з 11 березня). Москва не визнає зону протиповітряної оборони Південної Кореї.

Військового аташе посольства Росії у Сеулі, полковника Миколу Марченка викликали до Міноборони, щоб висловити протест проти цього кроку та закликати до вжиття превентивних заходів.

Попередній інцидент стався 15 березня – військові літаки Росії увійшли до зони ППО Південної Кореї під час навчальних польотів. Сеул також підіймав винищувачі.

17 січня повідомлялося, що Росія залякувала французький літак у Балтійському морі із ЗРК С-400.

21 лютого французькі винищувачі перехопили російські літаки Іл-78 та Іл-20М біля Латвії.