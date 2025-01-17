Росія залякувала французький літак у Балтійському морі з ЗРК С-400
Літак Atlantique 2 (Фото: anna-news.info)

Росія залякувала французький патрульний морський літак над Балтійським морем. Такі дії є агресивними та неприйнятними, повідомив міністр закордонних справ Франції Себастьян Лекорню.

За його інформацією, у ніч з 15 на 16 січня літак Atlantique 2 патрулював міжнародний повітряний простір над Балтійським морем у рамках операції НАТО. Однак військові армії Росії освітили його радаром управління вогнем зенітно-ракетного комплексу С-400.

"Такі агресивні дії Росії є неприйнятними", – зазначив голова МЗС Франції.

Він додав, що армія продовжить діяти на захист свободи судноплавства в міжнародних повітряних і морських просторах.

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