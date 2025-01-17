Россия запугивала французский самолет в Балтийском море из ЗРК С-400
Россия запугивала французский патрульный морской самолет над Балтийским морем. Такие действия агрессивны и неприемлемы, сообщил министр иностранных дел Франции Себастьян Лекорню.
По его информации, в ночь с 15 на 16 января самолет Atlantique 2 патрулировал международное воздушное пространство над Балтийским морем в рамках операции НАТО. Однако военные армии России осветили его радаром управления огнем зенитно-ракетного комплекса С-400.
"Такие агрессивные действия России неприемлемы", – отметил глава МИД Франции.
Он добавил, что армия продолжит действовать в защиту свободы судоходства в международных воздушных и морских просторах.
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