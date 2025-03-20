Самолеты России снова зашли в зону ПВО Сеула. Минобороны вызвало военного атташе

Отмечается, что за последние 10 дней это восьмой инцидент

Российские истребители (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

Российский военный самолет в очередной раз вторгнулся в зону противовоздушной обороны Южной Кореи. Минобороны страны вызвало российского военного атташе, передает Yonhap News Agency.

20 марта несколько российских военных самолетов вошли в зону ПВО Южной Кореи (KADIZ) над Восточным морем. Они были в 20 км от воздушного пространства страны, а пилоты не отвечали на попытки связаться с ними. В ответ южнокорейские военные подняли в воздух свои истребители.

Отмечается, что это уже восьмой инцидент за последние 10 дней (с 11 марта). Москва не признает зону противовоздушной обороны Южной Кореи.

Военного атташе посольства России в Сеуле, полковника Николая Марченко вызвали в Минобороны, чтобы выразить протест против этого шага и призвать к принятию превентивных мер.

Предыдущий инцидент произошел 15 марта – военные самолеты России вошли в зону ПВО Южной Кореи во время учебных полетов. Сеул также поднимал истребители.