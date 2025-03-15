Военные самолеты России вошли в зону ПВО Южной Кореи. Сеул поднимал истребители
Самолет ВВС Южной Кореи (Фото: Republic of Korea Air Force)

15 марта несколько военных самолетов России вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи в Восточном море. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов, передает Yonhap News Agency.

Инцидент произошел около 09:20 (02:20 по Киеву). Количество российских самолетов и их модель не уточняются, но известно, что они последовательно вошли в зону ПВО, а затем вышли в восточную и северную ее части. В ответ Сеул направил свои истребители. 

При этом российские самолеты не нарушали воздушное пространство самой Южной Кореи, а инцидент случился во время учений, отметили военные. 

Зона ПВО не является территориальным воздушным пространством страны, но обозначена таким образом, чтобы иностранные самолеты могли идентифицировать себя для предотвращения случайных столкновений.

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